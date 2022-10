Aktion in Rheinberg und Alpen : Die Freude kommt im Schuhkarton

Rheinberg/Alpen Drei Frauen aus Rheinberg und Alpen sammeln wieder Weihnachtspakete, die Kindern in der Ukraine und anderen, vor allem osteuropäischen Ländern zugutekommen sollen. Spenden können bereits abgegeben werden.

Bis unter die Kellerdecke stapelten sich im November des vergangenen Jahres im Partyraum von Donjeta Spettmann etwa 400 in Weihnachtspapier gepackte Päckchen. Ähnlich sah es im Haus von Annika Huld aus, bei ihr waren es knapp 200 Geschenkboxen. Insgesamt sammelten die Rheinbergerin und ihre Alpener Kollegin 2021 im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ genau 593 Mal Freude für Kinder in Osteuropa, eingepackt in einen handelsüblichen Schuhkarton von 30 Mal 20 Mal 10 Zentimeter.

Annahmestellen Spender finden Annahmestellen in Rheinberg (dort erhalten Spender auch Zuwendungsbestätigung für Sachspenden beziehungsweise Spendenquittungen) bei Donjeta Spettmann, Eichendorffstraße 5, E-Mail: gashidonjeta@web.de, Telefon 01578 7090600; in Alpen-Menzelen bei Annika Huld, Laakweg 9, E-Mail: annika.rolf@web.de, Telefon 01578/5695507; in Alpen bei Bärbel Beckmann, Dahlackerweg 13, Telefon 02802 4670.

Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte die Geschenkkartons weihnachtlich gestalten und dabei darauf achten, Karton und Deckel jeweils gesondert in Weihnachtspapier einzuschlagen. Denn die drei Helferinnen müssen die Pakete vor dem Versand an die Weihnachtswerkstatt in Berlin nochmals kontrollieren, sortieren und auch lagern.

In diesem Jahr kommen die gespendeten Weihnachtspakete vor allem Kindern in der Ukraine, in Georgien, in Montenegro, Nordmazedonien, in der Republik Moldau, in der Slowakei, in Litauen und Kroatien zugute.