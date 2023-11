Laternen-Umzüge 2023 Das sind die Martinszüge in Xanten, Alpen, Rheinberg und Sonsbeck

Die Corona-Pandemie hat die Kinder in der Region in den vergangenen Jahren viel gekostet. Martinzüge, Karnevalszüge, Feier in der Schule – alle möglichen Termine sind ausgefallen. Nachdem schon im vergangenen Jahr vieles wieder normal lief, wird es nun auch 2023 wieder viele Veranstaltungen in Xanten, Alpen und Sonsbeck geben.