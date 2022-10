Rom-Tagebuch 4 : 9 Uhr ist, wenn der Papst es sagt

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten Mittwoch in Rom, ein ganz normaler Ferientag für 64 Jugendliche aus Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten – und ihre zwölf Betreuerinnen und Betreuer.

Denn in Rom ist es ja ganz normal, um 6.45 Uhr zu frühstücken, um 7.10 Uhr zum Bahnhof zu laufen und um 8 Uhr am Petersplatz zu sein.

Naja, so ganz normal ist das selbst in Rom nicht, aber mittwochs ist halt Papstaudienz und die beginnt um 9 Uhr. Also durch die erste Sperre mit der italienischen Polizei, durch die zweite Sperre mit den Kontrollgeräten, vorbei an der Schweizergarde bis mitten auf den Petersplatz.