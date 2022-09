Frauen-Handball : Corona bremst erneut die HSG Alpen/Rheinberg aus

Rheinberg Der Saison-Start der Frauen-Mannschaft verschiebt sich. Die Partie in Biefang wird verlegt. Ernst Möller, der neue Trainer, lobte nach der Vorbereitung das Defensivverhalten seines Verbandsliga-Teams.

Ernst Möller war bereit, seine Mannschaft war‘s ebenso – einem gelungenen Start in die neue Saison der Handball-Verbandsliga der Frauen stand eigentlich nichts im Wege. Doch dann schlug die Pandemie wieder einmal zu. Und zwar auf Seiten der HSG Alpen/Rheinberg, die eigentlich morgen mit der Auswärtspartie beim TV Biefang II in die Spielzeit gestartet wäre und schon in der vergangenen Spielzeit einige Male von Corona ausgebremst worden war. So fällt die Partie aus und muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.