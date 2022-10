Planungen im Stadtgebiet : Neue E-Bike-Ladestationen in Dormagen

Mehr E-Bikes können bald in Dormagen geladen werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Dormagen In Kürze sollen weitere E-Ladestationen am Kreiskulturzentrum in Dormagen-Zons und an den Kreisschulen errichten werden. Lieferschwierigkeiten bereiten Probleme.

Damit will der Rhein-Kreis Neuss einen Beitrag leisten, um die e-Mobilität im Kreisgebiet weiter voranzubringen. „Beim Radfahren geht es ja oft nicht nur darum, von A nach B zu kommen, sondern auch schöne Momente in der Natur und Landschaft zu genießen. Dafür bietet sich das viele Hundert Kilometer lange, gut ausgebaute Radwegenetz bei uns und am gesamten Niederrhein besonders an“, betont Kreis-Baudezernent Harald Vieten.

Sorge bereite derzeit die sehr langen Lieferzeiten von mehr als acht Monaten, erklärt Architektin Anna-Elisa Schönauer. Sie ist im Baudezernat insbesondere für den Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur und der Photovoltaik zuständig. „Lieferengpässe und damit verbundene Verzögerungen sind quasi an der Tagesordnung. Hinzu kommen dann noch schwierige Terminabstimmungen mit Handwerksfirmen. Wir wären gerne schneller in unserem Ausbauprogramm.“

(NGZ)