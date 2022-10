Unbesetztes Stellwerk am Niederrhein : RB 31 fällt wieder teilweise aus – stattdessen fahren Busse

Xanten/Rheinberg/Moers/Duisburg Fahrgäste der RB 31 müssen sich kurzfristig wieder auf Einschränkungen einstellen. Der Zug fährt am Montag mehrere Stunden lang nicht zwischen Rheinhausen und Moers, stattdessen springen Busse ein. Der Grund ist erneut ein unbesetztes Stellwerk.

Zu den Ausfällen am Montag schrieb das Unternehmen, dass sich Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, so früh wie möglich vor Fahrtantritt melden sollten, Tel. 0203 66889477 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen). Außerdem wies die Rhein-Ruhr-Bahn darauf hin, dass in ihren Zügen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung für Fahrgäste gelte, eine medizinische Maske zu tragen, also eine OP-Maske, eine Maske des Typs FFP2 oder KN95/N95 ohne Ventil. Diese Pflicht gelte auch in den Ersatzbussen.