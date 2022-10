Archäologische Wanderung : Xanten zwischen Legende und Wahrheit

Die Kirche St. Viktor wurde vom 13. bis 16. Jahrhundert errichtet. Der Dom prägt noch heute das Stadtbild maßgeblich. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Der LVR erklärt auf einer Wanderung, was durch archäologische Grabungen in den vergangenen Jahren über Xanten herausgefunden wurde. Es geht um Römer, den Drachentöter, Troja und den heiligen Viktor.

Mit Xanten verbinden viele Menschen in erster Linie die römischen Hinterlassenschaften. Doch was der Mythos Troja mit Xanten zu tun hat, ob der heilige Viktor tatsächlich unter der nach ihm benannten Kirche begraben liegt und ob die Stadt wirklich der Geburtsort von Siegfried dem Drachentöter ist, erläutern Mitarbeiter des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) bei einem Rundgang am Samstag: Die Außenstelle Xanten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland lädt Interessierte dazu ein, am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 12 Uhr an einer Führung durch Xanten teilzunehmen.

Das heutige Stadtgebiet bietet faszinierende Aspekte, die es zu erkunden lohnt. Zahlreiche neue Erkenntnisse über die Römer und die nachfolgenden fränkischen Siedler im Frühmittelalter konnten in den vergangenen Jahren durch archäologische Grabungen und Forschungen gewonnen werden. Themen der Wanderung sind unter anderem der sogenannte Xantener Dom, das Marstor und das mittelalterliche Straßennetz. Auch die römische Wasserleitung und die Legionsziegelei sowie das römische Gräberfeld in der Beek sind Stationen, zu denen es fachliche Erläuterungen geben wird. Wer möchte, kann sich am Ende des Rundgangs noch an einem Infostand ausführlicher über die Arbeit der Außenstelle Xanten informieren.

Die Führung beginnt um 10 Uhr am Haupteingang der Kirche St. Viktor (Xantener Dom) und endet gegen 12 Uhr in der Beek. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Wegstrecke ist etwa zwei Kilometer lang und nicht barrierefrei.

Anmeldungen können an die Außenstelle Xanten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland unter Tel. 02801 77629-0 oder per Mail an julia.ruecker@lvr.de gerichtet werden.

