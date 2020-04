Interview mit Tim Weichelt : „Wir sind künftig besser aufgestellt“

Sonsbeck Der 32-jährige Kapitän des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck spricht über die neue Saison und seine Zukunft. Außerdem erklärt er, welche Rolle er innerhalb der Mannschaft einnimmt.

Tim WEICHELT Ich bin vor fast vier Monaten Vater geworden. Dementsprechend wird es zu Hause nicht langweilig. Hinzu kommt, dass wir natürlich einen Trainingsplan mit an die Hand bekommen haben.

In dieser Saison war das Sonsbecker Aufgebot zu klein. Sehen Sie den Kader für die kommende Spielzeit besser und breiter aufgestellt?

Weichelt Ehrlich gesagt, ging der Verjüngungsprozess in unserem Team jetzt sehr schnell vonstatten. Lange Zeit habe ich mich als noch gar nicht so alt gefühlt. Bis zu seinem Wechsel war Jan-Paul Hahn noch der Opa. Da der Verein nun vermehrt auf junge Talente setzt, ist der Altersunterschied größer geworden. Da merkt man natürlich schnell, dass man bei vielen Dingen – gerade neben dem Platz – nicht mehr der Jüngste ist.

Weichelt Ich denke, dass uns auf dem Platz jemand guttun würde, der das Spiel lenkt. Also jemand, der viel spricht, ordnet und in entscheidenden Spielphasen das Kommando auf dem Platz übernimmt. Das kann ich aus dem Tor heraus nicht leisten. Klar würde es uns weiterhelfen, wenn wir einen erfahren zentralen Spieler hätten. Andersherum sind unsere jungen zentralen Spieler Luca Terfloth und Jannis Pütz nun auch schon mit einigen Jahren Landesliga-Erfahrung ausgestattet.

Sie haben unter anderem auch für den MSV Duisburg, KFC Uerdingen und die SV Hönnepel-Niedermörmter gespielt und dabei auch große Erfolge gefeiert. Was war denn das schönste Erlebnis?

Weichelt Die Oberliga-Meisterschaft mit der SV Hönnepel-Niedermörmter. Die war schon speziell. Niemand hatte uns auf dem Zettel. Für mich persönlich war der Aufstieg im Jahr 2011 mit dem KFC in die damalige NRW-Liga auch toll. Ich bin damals als klare Nummer zwei dazugekommen, bekam aber schon nach zehn Spieltagen das Vertrauen des Trainers und habe die Saison als Stammkeeper beendet.

Beim MSV Duisburg waren Sie in der Saison 2008/29 sogar Teil des Zweitliga-Kaders. Wie war es denn so, mit Profi-Fußballern wie Sandro Wagner, Simon Terodde oder Tobias Willi zu spielen?

Weichelt Es hat sich gar nicht so speziell angefühlt. Ich hatte das Glück, über mehrere Jahre regelmäßig mit Tom Starke trainieren zu dürfen. Der Höhepunkt war mit Sicherheit, dass mich Peter Neururer am letzten Spieltag mit in den Kader genommen hat. Wenn man schaut, welche Karrieren Simon Terodde oder Sandro Wagner noch gemacht haben, ist das schon verrückt.