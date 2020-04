Handball : Kader von Drittliga-Aufsteiger TuS 82 Opladen ist komplett

Leverkusen In Oliver Dasburg haben die Handballer des TuS 82 Opladen ihren finalen Zugang für die kommende Saison in der Dritten Liga verkündet. Die Kaderplanungen erklärt Trainer Fabrice Voigt für beendet.

Der TuS 82 Opladen hat seinen Kader komplettiert. Die Handballer haben sich vom bisherigen Regionalliga-Kontrahenten TV Rheinbach die Dienste von Oliver Dasburg gesichert. Im Verein ist der Rückraum-Rechtshänder bereits bekannt, zumal er in der B-Jugend bereits beim TuS gespielt hat. „Er ist auf seiner Position in dieser Saison einer der besten Spieler der gesamten Liga gewesen“, sagt TuS-Trainer Fabrice Voigt. „Das hat man auch daran gesehen, dass viele Gegner ihn in Manndeckung genommen haben.“