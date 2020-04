100 Jahre Borussia Veen : Borussia Veen verschiebt Jubiläumspartys

Alpen-Veen Im August hätten mehrere Veranstaltungen auf dem Terminkalender gestanden, um den 100. Geburtstag des Vereins zu feiern. Doch das Organisationskomitee hat nun die Reißleine gezogen. Die Events werden nächstes Jahr nachgeholt.

Borussia Veen hält die Zeit an. Das darf man, wenn man 100 Jahre alt wird. Und in diesen Tagen muss man es sogar. „Wir haben uns entschlossen, das Vereinsjubiläum der Borussia nicht in diesem Sommer stattfinden zu lassen“, teilt Veens zweiter Vorsitzender Michael van Beek mit. Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. Der für die Organisation und Durchführung der Veener Geburtstagsfeierlichkeiten zuständige Festausschuss mit Ruth Willemsen, Nicole Heptner, Dirk Hirschfeld und van Beek verschiebt die Veranstaltungen um ein Jahr. „Wir holen das Fest 2021 nach und feiern dann eben unser 101-jähriges Bestehen“, verspricht der Ausschuss.