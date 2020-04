Fußball : SV Orsoy verliert drei wichtige Leistungsträger

Rheinberg Oshipai von Schwartzenberg, Viktor Huber und Pierre Drößmar verlassen das Schlusslicht der Kreisliga A. Ab der kommenden Saison werden sie für den Bezirksligisten GSV Moers auflaufen.

Zwar ruht in allen Fußball-Ligen im Bundesgebiet der Ball, dennoch muss der SV Orsoy, der Tabellenletzte der Kreisliga A, in der Corona-Pause eine neuerliche Niederlage hinnehmen. Wie der Bezirksligst GSV Moers jetzt mitteilt, wechseln Oshipai von Schwartzenberg, Viktor Huber und Pierre Drößmar zur Spielzeit 2020/21 vom Orsoyer Gildenkamp in die Grafenstadt.