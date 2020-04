Sportverein räumt auf : Bei Concordia Ossenberg wird jetzt klar Schiff gemacht

Adrian Tatarciuc, Burkhard Kretschmer und Joel Willms (von links) vor der Corona-Krise. Nun wird das Sportcenter auf Vordermann gebracht. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Der Verein nutzt die Zeit, um das derzeit geschlossene Sportcenter in Schuss zu bringen. In Zweiergruppen haben die Mitglieder angepackt. Außerdem bietet der Klub Fitness-Einheiten im Internet an.

Aufräumen, ausbessern, streichen, reinigen: Was in der Regel nach Tätigkeiten eines Handwerksbetriebes klingt, kann in der Corona-Krise auch schon mal auf einen Sportverein zutreffen. Denn diese sind durch die Pandemie bekanntlich aktuell mächtig ausgebremst worden. Beim SV Concordia Ossenberg, dem größten Rheinberger Sportklub, ist das nicht anders. Seit dem 16. März hat der Verein den Sportbetrieb eingestellt, das Sportcenter wurde geschlossen.

„Zwei Tage zuvor haben wir den Beschluss gefasst, zu schließen, aber auch gleichzeitig entschieden, dass wir in der Zeit, in der der Sport ruht, anpacken wollen“, sagt Vorsitzender Burghard Kretschmer. Anpacken hieß in diesem Fall, dass die Verantwortlichen das Sportcenter ein wenig auf Vordermann bringen wollten. „Wir haben eine Gruppe von 14 Personen gebildet, die ohnehin bei Concordia Ossenberg angestellt sind. In Zweier-Teams haben sie sich dann die einzelnen Räume vorgenommen“, sagt Kretschmer.

Die Sanitäranlagen wurden ebenso ausgebessert und gestrichen wie die Umkleideräume und der Flur. Ein neues Regalsystem wurde aufgebaut. Jetzt soll noch eine komplette Grundreinigung folgen und dann strahlt das 2004 gebaute Sportcenter wieder in neuem Glanz.

Aber auch in sportlicher Hinsicht bleibt Concordia am Ball. Auf der Homepage des Vereins (www.svconcordia-ossenberg.de) gibt es unterschiedliche Videos von Fitness-Trainer Joel Willms, mit denen zu Hause trainiert werden kann.

Alle hier präsentierten Fitness-Einheiten werden vom Kreissportbund Wesel unterstützt und im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen gefördert. Burghard Kretschmer weiß natürlich auch, dass dies nur ein kleiner Ersatz für das Angebot ist, dass der Verein in normalen Zeiten zu bieten hat. Der Fokus des 1982 gegründeten Vereins liegt aber ohnehin stark auf gesundheitsorientiertem Sport. „Das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Und der Erfolg gibt uns Recht“, sagt Kretschmer und verweist auf 1806 Mitglieder sowie weitere 300 Personen, die an den Reha-Sportkursen der Concordia teilnehmen.

Der Vereinschef ist durchaus optimistisch, dass „wir zumindest in kleineren Gruppen bald wieder loslegen können“.

Mit Anfang/Mitte Mai hat sich der Verein dabei aber ein höchst ehrgeiziges Ziel gesetzt. Zumal beim Gesundheitssport ja auch durchaus Kurs-Teilnehmer dabei sein können, die zur Risiko-Gruppe gehören, für die das Infizieren mit dem Virus gefährlich werden könnte. „Das ist uns natürlich bewusst. Deshalb haben wir ja den Kursus unserer Herzsportgruppe auch schon am 2. März vorübergehend eingestellt“, sagt Kretschmer. Und daher will die Concordia die Themen Hygiene und Abstands-Wahrung schon sehr ernst nehmen, wenn es denn im Sportcenter wieder losgeht.