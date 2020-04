Fußball : SV Menzelen trennt sich von Trainer Ralf Baginski

Ralf Baginski hatte erst im vergangenen Oktober das Kommando beim B-Ligisten übernommen. Foto: FuPa

Alpen Der Verein möchte seine erste Mannschaft, die in der Kreisliga B spielt, in Zukunft anders ausrichten. Neben einem neuen Coach soll es in der kommenden Saison auch einen Sportlichen Leiter geben.

Inmitten der fußballfreien Zeit haben sich die Verantwortlichen des SV Menzelen virtuell zusammengesetzt, um eine neue Struktur für den Verein auszuarbeiten. Dabei wurde auch die Trainerposition für die erste Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga B spielt, überdacht. In den Gesprächen sei deutlich geworden, dass man den Vertrag mit dem bisherigen Coach Ralf Baginski über die derzeit ausgesetzte Saison hinaus nicht verlängern möchte.

Da der Spielbetrieb momentan ruht, wollte Fußball-Obmann Dennis Falk die Gelegenheit nutzen, um die geplanten Veränderung ohne langes Zögern schon jetzt umzusetzen. „Ralf hat hier eine super Arbeit geleistet, aber wir wollen uns ab sofort neu strukturieren. Deswegen wollten wir fair sein und haben den Bruch schon jetzt vollzogen“, sagt Dennis Falk.

Ralf Baginski, der den Posten erst im vergangenen Oktober von Jörg Gonschior übernahm, kann die Entscheidung des SVM nachvollziehen. „Es gibt keinen Ärger. Wir haben uns ordentlich getrennt. Ich habe die Begründung verstanden.“ Er selbst brauche keine lange Verschnaufpause. „Ich bin bereit, direkt wieder mit etwas Neuem anzufangen. Am liebsten ebenfalls in der Kreisliga B.“

Durch die Trainerentlassung wurde auch die Führungsposition im A-Jugend-Team frei, da Ralf Baginski in den vergangenen Monaten beide Mannschaften betreut hatte. Dieses Aufgabenprofil sollte laut Dennis Falk nun auch der neue Übungsleiter in die Tat umsetzten. „Es wäre schön, wenn unser Trainer die Zeit mitbringt, beide Bereiche zu lenken. Damit sind wir bisher gut gefahren. Wir wollen schließlich auch weiterhin junge Spieler aus unseren eigenen Reihen fördern.“