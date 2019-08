Handball : Handball: Damen des TuS noch nicht in Form

Handball: Damen des TuS noch nicht in Form

Xanten Die Handball-Damen des TuS Xanten haben in der Sommerpause ein neues Gesicht erhalten. Vor dem Start in die Landesliga-Saison gibt es allerdings noch einiges zu tun.

(RP) Bereits seit ungefähr vier Wochen bereiten sich die Handball-Damen des TuS Xanten intensiv auf die kommende Saison in der Landesliga vor. Da die Halle in den Ferien jedoch gesperrt ist, ist das Trainingsprogramm gespickt mit etlichen Alternativen: Konditions- und Koordinationstraining, Beachhandball, Kickboxen und Freundschaftsspiele.

Im Vordergrund stehe die Aufgabe, aus der Mannschaft eine Einheit zu formen, heißt es von Vereinsseite. Denn bei den TuS-Damen hat sich nämlich einiges getan. Nach langer Zeit konnten wieder zwei Teams für die neue Saison gemeldet werden. Die Erste wird in der Landesliga, die Zweite in der Kreisliga an den Start gehen. Zudem sind viele neue Spielerinnen aus der A-Jugend ins Landesliga-Team aufgerückt. Durch zahlreiche Abgänge hat die Mannschaft ein neues Gesicht erhalten, dem nun ein Lifting verpasst werden soll.