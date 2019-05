Handball : Abstieg ist perfekt: Uedemer TuS jetzt in der Landesliga

Uedem Die Handballerinnen des Uedemer TuS müssen den Gang in die Landesliga antreten

Handball-Verbandsliga-Frauen: Uedemer TuS Eintracht Duisburg 25:29 (18:14). Was lange Zeit ein nur schwer vorstellbares Szenario war, ist jetzt Realität geworden: Die Handballerinnen des Uedemer TuS müssen nach einer 25:29-Niederlage gegen Eintracht Duisburg den Gang in die Landesliga antreten. Entsprechend getrübt war nach der Partie die Stimmung beim Team von Trainer Thomas Hoffmann in der Halle an der Meursfeldstraße. Die Ausgangslage vorab war allen Beteiligten bewusst: Für die Uedemerinnen zählten nur Punkte, während Duisburg bereits als feststehender Meister anreiste. Dennoch wollte sich der Spitzenreiter natürlich keine Blöße geben. Trotz der schwierigen Situation hatte Hoffmann ausgegeben, „alles reinzuhauen“. Die Anspannung war den UTuS-Damen zunächst anzumerken, die Gäste aus Duisburg erwischten den besseren Start in die Partie und führten nach zehn Minuten mit 7:5. Die Gastgeberinnen drehten anschließend aber auf und zeigten viel Kampfgeist. „Hier haben wir es richtig stark gemacht und einen super Spirit auf die Platte gebracht“, so Hoffmann.