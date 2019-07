Jugendausflug des SV Sonsbeck : Auf in die Ferienfreizeit des FVN nach Deitenbach

Auf in die Ferienfreizeit des FVN nach Deitenbach

Sonsbeck 32 Kinder des Vereins verbringen einen Teil der Sommerferien an der Aggertalsperre.

Gute Stimmung herrscht in der Reisegruppe „Deitenbach“ des SV Sonsbeck im Freizeitlager des Fußballverband Niederrhein an der Aggertalsperre. 32 Kinder aus dem Ort sind diesmal mitgefahren. Jüngster Teilnehmer ist Jonas Teloo. „Und auch er hatte schon viel Spaß“, berichtete Lagerleiter Markus Hermsen, der tatkräftig von Heike und Norbert Quinders, den Kochmuttis Birgit Enters sowie Kerstin Teloo und Ehefau Angela Hermsen unterstützt wird. Dem Betreuer-Team gehören Natalina und Spohia Merani, Verena Stein, Luca Janßen, Mike Kartheuser sowie Martin Teloo an. Die Sonsbecker sind nicht alleine im Freizeitlager; insgesamt 96 Kinder aus fünf Vereinen vor Ort.