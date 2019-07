Arbeitstagung in Rheinkamp : Rheinberger Derby in der ersten Kreispokal-Runde

Die Paarungen der ersten Kreispokal-Runde wurden am späten Montagabend in Rheinkamp ausgelost. Gespielt wird am kommenden Wochenende. Foto: imago sportfotodienst

Kreis Am Montagabend wurden die Paarungen ausgelost. Der TuS Borth erwartet den SV Millingen. Und der Kreis-Vorstand machte klar, dass die Gruppen-Einteilung der B-Liga bestehen bleibt.

Zustimmung kam von den Vertretern aus Moers und Rheinhausen, während die Nord-Vereine noch einmal ihre Bedenken äußerten. „Der Beschluss ist unumstößlich“ vermeldete Jades. Hintergrund, so gab er bekannt, dürfte eine eingleisige B-Liga in naher Zukunft sein.

Die weiteren Termine: 2. Runde am 4. September, 3. Runde am 3. Oktober, 4. Runde am 25. November, Halbfinale am 11. März 2020, Finale am Ostermontag, 13. April.