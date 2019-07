Frauenfußball beim SV Budberg : Görgen will Spielerinnen mit Erfahrung reaktivieren

BUDBERG Die zweite Frauen-Mannschaft des SVB bereitet sich auf die nächste Landesliga-Spielzeit vor. Der neue Trainer ist in Budberg kein Unbekannter.

Seit rund einer Woche sind die Fußballerinnen des SV Budberg II wieder im Training. Gut fünf Wochen bleibt dem neuen Trainer Christian Görgen noch Zeit, um eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die am 1. September das erste Landesliga-Spiel gegen Union Nettetal bestreiten wird. Görgen ist in Budberg kein Unbekannter. Bis zu den Weihnachtsferien 2016 hatte er die erste Frauen-Mannschaft des SVB mit trainert, dann folgte die überraschende Trennung. Nach einem Gastspiel beim SuS Rayen, wo Görgen die erste Männer-Mannschaft in der Kreisliga C übernahm, kehrte der Coach zurück.