Handball : TuS Xanten erwartet ein emotionales letztes Saisonspiel

Am Samstag erwarten die Xantener Handballerinnen den TV Issum II zu ihrem letzten Spiel in dieser Bezirksligasaison. Mit den Gästen hat der TuS noch eine Rechnung offen. Anfang des Jahres stand bei eisigen Temperaturen das Auswärtsspiel in Issum an, doch erst in der Kabine erfuhr das Team, dass das Spiel aufgrund von Mängeln an der Hallendecke nicht stattfinden kann. „Der Grund für die Absage war verständlich, aber nicht der Ablauf der Absage“, ärgert sich Teamsprecherin Lena Gäde. Das trotz der Xantener Proteste anberaumte Nachholspiel endete 25:20 für Issum. „Da haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden und somit verdient zwei wichtige Punkte verloren“, hadert Gäde mit dem Spiel. Daher sinnen die Xantenerinnen auf Revanche und wollen sich mit dem fünften Sieg in Folge von den Zuschauern verabschieden.