Frauenfußball : Budberg zieht gegen höfliche Gäste aus Shanghai den Kürzeren

Budberg Mit 2:3 unterlagen die SVB-Frauen der Jugend-Stadtauswahl. Der SV Rees wurde zweistellig abgefertigt.

Das Testspiel gegen eine Juniorinnen-Stadtauswahl aus dem chinesischen Shanghai hielt für die Fußballerinnen des SV Budberg eine 2:3 (1:0)-Niederlage bereit. Richtig traurig ob des verlorenen Spiels war nach dem Abpfiff niemand. Zum einen war’s eine, wie Budbergs Trainer Jürgen Raab erklärte, „tolle Trainingseinheit“, zum anderen ein herzlicher Empfang inklusive Gruppenfoto und später ein freundlicher Abschied von den Gästen aus Fernost. Die Spielerinnen aus Shanghai verneigten sich nach dem Abpfiff, in einer Reihe an den Händen haltend, höflich vor dem Unparteiischen, ehe sie jeder Gegenspielerin und jedem Budberger Offiziellen freundlich die Hand reichten, sich für die Begegnung bedankten und verabschiedeten. Der SVB antwortete mit Applaus. „Solch eine Geste täte uns in Deutschland auch gut, um nach den Spielen zu entschleunigen“, lobte Raab den Auftritt der Gäste.

Obendrein, die jungen Spielerinnen aus Shanghai sind auch durchaus in der Lage, einen gepflegten Ball zu spielen. Eine Halbzeit lang versuchte es die Auswahlmannschaft mit spielerischen Akzenten, vermochte die solide Budberger Defensive damit aber nicht aus den Angeln zu heben. Stattdessen gab es viel freien Raum für den Regionalligisten, den Jülide Mirvan nach 20 Minute auch zum Budberger Führungstreffer nutzte. „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit vieles richtig gut gemacht“, war Raab mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Die Spieleröffnung sah gut aus, und Chancen für Shanghai blieben die Ausnahme.

Nach dem Seitenwechsel reagierten die Chinesinnen, deren Trainingslager in der Sportschule Wedau am Mittwoch endet. Die Mannschaft ging mit elf neuen Spielerinnen in den zweiten Abschnitt und bewies, dass sie auch aggressiv zu Werke gehen kann. Budbergs 2:0 durch Sarah Hake hatte nur aufschiebende Wirkung. Spätestens nach 70 Minuten zeigte das frühe Anlaufen der Gäste Wirkung. Das Budberger Spiel stockte, die Kräfte schwanden und drei Gegentore in den verbleibenden Minuten verschoben das Resultat zu Gunsten der mit ihrer Physis beeindruckenden chinesischen Spielerinnen. „Uns taten die letzten Minuten läuferisch weh“, musste Raab anerkennen. Das Thema „Rückspiel in Shanghai“ blieb erst einmal außen vor, auch wenn Raab als China-Experte, der schon zweimal in Fernost zu Gast war, daran seinen Spaß hätte. „Aber das gibt unsere Mannschaftskasse leider nicht her“, musste er feststellen.