Fußball-Kreisliga B : TuS 08 will Kader verjüngen

Rheinberg Roman Ehresmann, der Trainer der Kreisliga B-Mannschaft, lässt seine Zukunft offen. Einige Leistungsträger haben ihren Abschied angekündigt. Ur-Rheinberger sollen zurückgeholt werden.

Welche Spieler den TuS 08 verlassen, wollte Ehresmann nicht mitteilen. „Es sollen viele junge Leute dazukommen. Außerdem versuche ich, Ur-Rheinberger zur Rückkehr zu bewegen.“ Dies sei aber gar nicht so einfach, weil „der Ruf des TuS 08 nicht der beste ist“. Einen erneuten kompletten Kader-Umbruch soll’s aber nicht geben. „Bei einem Abstieg hätte der Großteil der Mannschaft den Verein sicherlich verlassen“, meint Ehresmann. Dieses Szenario wäre ein großer Dämpfer für die Zukunftsvisionen – auch im Hinblick auf den Zusammenschluss mit Concordia Ossenberg – gewesen. „Wir brauchen mindestens eine Mannschaft in der Kreisliga A und eine in der Kreisliga B“, sagt TuS 08-Abteilungsleiter Dieter Wiekhorst. Deswegen seien die Anstrengungen beim Rheinberger Innenstadtclub in den vergangenen Monaten auch so groß gewesen.