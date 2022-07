Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft : Aufbruchstimmung beim Pokalverteidiger SV Orsoy

Der Wanderpokal steht seit 2019 in Orsoy: SVO-Abteilungsleiter Sven Hannemann, Felix Hochstein, Kapitän der B-Liga-Mannschaft, und Trainer Trainer Björn Wenzel (v.l.) wollen die Trophäe gar nicht hergeben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Am Dienstagabend beginnt mit der Partie SV Budberg gegen die Concordia die Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft. Gespielt wird bis Samstag in Orsoy. Der SVO hatte den Pokal zuletzt gewonnen.

Fünf Mannschaften, eine Trophäe: Ab Dienstag, 19. Juli, wird auf der Anlage des SV Orsoy um den Rheinberger Fußball-Stadtpokal gespielt. Der Gastgeber tritt als Titelverteidiger an. Der SVO hatte das Turnier 2019 für sich entschieden und rechnet sich auch diesmal wieder Außenseiterchancen aus. Dem Favoriten aus Budberg passt das Turnier nicht in den Vorbereitungsplan.



Wilke ärgert sich über Termin Erst am 9. Juli hatte Coach Tim Wilke zum ersten Aufgalopp gebeten, am vergangenen Wochenende reiste der SV Budberg zum Trainingslager nach Soest. „Die Bedingungen waren perfekt, die Bereitschaft der Spieler war zu jeder Zeit gegeben – großes Lob an meine Mannschaft“, sagte Wilke. Einziges Manko ist die unterdurchschnittliche Trainingsbeteiligung beim Bezirksligisten. Bisher standen dem Coach maximal zwölf Mann zur Verfügung. Dementsprechend werden gegen Rheinberg und Borth auch Spieler aus unteren Teams zum Einsatz kommen.

Info Eine Dreier- und eine Zweier-Gruppe Gruppe A SV Budberg, Concordia Rheinberg, TuS Borth. Gruppe B SV Orsoy, SV Millingen(bei einem Remis gibt’s ein Elfmeterschießen). Spiele Dienstag, 19.30 Uhr: SV Budberg - Concordia Rheinberg, Mittwoch 19.30 Uhr: Concordia Rheinberg - TuS Borth, Donnerstag, 19.30 Uhr: SV Orsoy - SV Millingen, Freitag, 19.30 Uhr: SV Budberg - TuS Borth, Samstag, 15 Uhr: Spiel um Platz 3; 17.30 Uhr: Finale.

Wilke ist über die Ansetzung des Turniers wenig glücklich und hätte sich eine frühere Kommunikation gewünscht. „Das Turnier hat in meiner Planung erst gar nicht stattgefunden und jetzt kaum Priorität. Ich kann verstehen, dass der Verein ein gutes Bild abgeben möchte. Aber ich musste einigen Testspielgegnern absagen. Wir haben kommendes Wochenende vielleicht einen Doppelspieltag. Dazu kommen die hohen Temperaturen. Das ist alles nicht optimal. Aber wir nehmen das Turnier ernst und wollen gute Testspiele bestreiten.“



Wranik freut sich auf Stadtpokal-Premiere Aus seiner Zeit als Trainer des SV Schwafheim kennt Manfred Wranik bisher nur die Moerser Stadtmeisterschaften. Nun steht der neue Trainer von Concordia Rheinberg zum ersten Mal beim Rheinberger Prestigeturnier an der Seitenlinie. „Wir freuen uns drauf und wollen jedes Spiel gewinnen. Die Belastung wird hoch sein, weil wir auch am Sonntag noch gegen Sterkrade testen“, sagt der 41-Jährige, dessen A-Liga-Team gegen die Bezirksligisten VfB Homberg II und TuS Xanten in der Vorbereitung zweimal Unentschieden spielte.

Ari Salman (Prellung), der wie Mathias Morawin aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde, und Silas Baumbach werden nicht mit dabei sein können. Der torgefährliche Offensivmann zog sich eine Platzwunde zu, die mit sechs Stichen genäht werden musste. Weitere Spieler sind noch auf Festivals unterwegs. Die Neuzugänge Tim Meier, der aus Borth zurückkehrte, Tom Jordan (Viktoria Alpen II) sowie die Brüder Jesse und Dion Rückbeil (DJK Kamp-Lintfort) haben sich schnell ins Team integriert.



Motivierter Außenseiter Auch der TuS Borth ist in der Vorbereitung noch ungeschlagen. Der Absteiger aus der Kreisliga A konnte unter anderem den klassenhöheren SV Alemannia Kamp bezwingen. „Die Jungs ziehen sehr gut mit und sind gut in Form. Die Trainingsbeteiligung stimmt“, sagt Patrick Heydrich, der vor allem die Unterstützung von Fitnesstrainer Thorsten Kwekkeboom hervorhob.

Auch wenn der B-Ligist mit Budberg und Rheinberg die vom Papier her stärksten Gegner in der Gruppe A erwischte, erwartet Trainer Heydrich zwei brisante Lokalduelle. „Wir wollen versuchen, so gut es geht mitzuhalten und sehen, wie weit wir schon sind.“ Neuzugang Louis Hausmann (SV Budberg V) war in jedem Training dabei. Rückkehrer Mika Heckers stand verletzungs- und arbeitsbedingt bisher kaum auf dem Platz. A-Junior Lars Freckmann wurde zum Frühsenior erklärt. Ein zweiter Torhüter könnte schon bald verpflichtet werden.



Verjüngter Titelverteidiger: 2019 durfte der SV Orsoy den Stadtpokal in Ossenberg in die Höhe strecken. Drei Jahre später möchte der Titelverteidiger auf der heimischen Sportanlage am Gildenkamp in der Zweiergruppe gegen den klassenhöheren SV Millingen überraschen. „Wir sind der Außenseiter, wollen aber am Samstag gerne das spätere Spiel bestreiten“, blickt Trainer Björn Wenzel optimistisch voraus. Zwei Jahre nach dem Rückzug aus der Kreisliga A hat sich beim Gastgeberverein einiges getan. Der Kader wurde verjüngt. „Der neue Vorstand macht eine super Arbeit. Die Jugend wird immer mehr mit eingebunden“, lobt Wenzel. Der B-Ligist konnte seine beiden Testspiele gegen Budberg III (1:0) und GSV Moers II (3:2) jeweils gewinnen.

Für die kommende Woche hat der SVO mit vielen Helfern ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Für Kinder steht eine Hüpfburg und eine Slush-Eis Maschine bereit. Außerdem wird es ein Torwandschießen geben, und die Zuschauer können ihre Schussgeschwindigkeit messen. Neben Grill und Getränken werden zusätzlich am Finaltag Cocktails angeboten.

SVM mit kleinem Kader Auch der SV Millingen hat Personalprobleme: Nicht nur mit Blick auf die Testspielergebnisse hat der A-Ligist bisher eine durchwachsene Vorbereitung hinter sich. Coach Ulf Deutz kann nur mit einem dünnen Kader planen. Viele Spieler sind noch im Urlaub oder krank. „Wir hatten zudem eine Corona-Welle, die uns 14 Tage zurückgeworfen hat. Auch wenn wir nicht mit der 1A-Mannschaft antreten können, sind wir der Favorit und wollen ins Endspiel einziehen“, sagt Deutz.