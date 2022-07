Spende für Sportspektakel in Rheinberg : 5000 Euro für den Pumptrack-Cup

Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake (v.l.) sowie Michael Schmitz und Mathias Klaft-Turnau vom Verein Street-Grown schauen den Kindern zu. Foto: SAN

Rheinberg Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt den Verein Street-Grown, der den ersten NRW-Pumptrack-Cup ausrichtet. Der erste Lauf findet am 13. August in Rheinberg statt.

Knapp ein Jahr nach der Inbetriebnahme findet am Samstag, 13. August, auf der Pumptrack-Anlage an der Rheinberger Tennishalle von Grün-Weiß das Auftaktrennen um den NRW-Pumptrack-Cup statt. „Eine solche Rennserie hat es bisher in Deutschland noch nicht gegeben“, sagt Mathias Klaft-Turnau von Street-Grown. Der Verein ist Ausrichter des Sportspektakels, bei dem es darum geht, mit dem Bike oder dem Stuntscooter eine möglichst schnelle Runde auf der gewellten Asphaltpiste zu drehen.

„Mitmachen kann jeder“, sagt Michael Schmitz, der ebenfalls zum Verein gehört, und ergänzt: „Einfach auf der Internetseite www.streetgrown.de seine Rennklasse auswählen und anmelden.“ Das offene Konzept findet Frank-Rainer Laake besonders gut. Der Vorstand der Sparkasse am Niederrhein, deren Rheinberger Kulturstiftung das Projekt mit 5000 Euro unterstützt, sagt: „Unabhängig vom sportlichen Niveau erleben junge Kinder zusammen mit alten Rennhasen ein tolles Fest des Actionsports.“

Mathias Klaft-Turnau erwartet Teilnehmer vom gesamten Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und aus den Niederlanden: „Den Pumptrack in Rheinberg kennt inzwischen die ganze Szene.“ Der Verein Street-Grown verfolgt mit seinem Leuchtturm-Projekt gleich mehrere Ziele. „Wir wollen den Sport nach vorne bringen“, sagt Michael Schmitz und betont: „Vor allem wollen wir Kids bewegen.“

Nicht jedes Stubenhocker-Kind könne man mit traditionellen Sportarten wie Fußball oder Leichtathletik vom heimischen Computer wegholen. „Die wollen wir für die Action auf der Piste begeistern“, lautet die Überzeugung des Vereins.

Mehr Informationen zum Rennen am Samstag, 13. August, gibt es auf der Seite www.streetgrown.de, auf Instagram (@streetgrown_ev) und auf Facebook (@StreetgrownMMXX).

