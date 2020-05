Fußball : Erfolgreicher Probelauf beim SV Budberg

Die Verantwortlichen des SV Budberg haben auch in der Pausen-Zone für genügend Abstand gesorgt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Auf der Platzanlage des Vereins haben die Nachwuchskicker die erste Trainingseinheit nach der langen Corona-Pause absolviert. Im Vorfeld haben die Verantwortlichen ein komplexes Hygiene-Konzept entwickelt, das alle einhalten müssen.

„Die Einhaltung des Mindestabstandes steht darin an oberster Stelle“, sagt Kehrmann. Um dies allen Beteiligten so einfach wie möglich zu gestalten, wurden verschiedene Vorkehrungen auf der Sportanlage unternommen. So gibt es separate Ein- und Ausgänge sowie Einbahnstraßen, die alle genau beschildert wurden. Außerdem gibt es einen Richtwert, nach dem jede Mannschaft immer nur mit maximal zehn Spieler und zwei Trainern gleichzeitig auf dem Platz stehen sollte. Damit sich die einzelnen Trainingsgruppen nicht begegnen, wird es nach jeder Einheit eine Überbrückungszeit von fünfzehn Minuten geben.