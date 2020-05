Fußball : FVN-Umfrage: Abbruch oder Fortsetzung im September

Niederrhein Der Verband Niederrhein hat am Dienstag die beiden Szenarien veröffentlicht, über die jetzt die Vereine abstimmen sollen. Die Frage, wie und zu welchem Zeitpunkt gewertet werden soll, stellt er nicht.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) ließ am Dienstag die Katze aus dem Sack. Er veröffentlichte auf seiner Homepage die beiden Szenarien, über die jetzt die Vereine bei einer am Dienstag gestarteten Online-Umfrage abstimmen sollen. Das Ergebnis der Umfrage, an der die Klubs bis Freitag, 14 Uhr, teilnehmen können, wird gewichtiger Bestandteil bei der Entscheidung des Verbandes sein, wie es mit der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison weitergehen soll. Darüber wollen die Gremien des FVN dann am Wochenende beraten.