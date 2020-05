Verein fährt den Betrieb wieder hoch : Der TuS Xanten startet wieder durch

Die Jugend-Fußballer – hier die B-Junioren (schwarze Trikots) im Spiel gegen die JSG Veen/Alpen – wollen am Montag wieder trainieren. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Die Leichtathleten des Vereins haben den Trainingsbetrieb schon aufgenommen, die Fußballer wollen in Kürze ebenfalls loslegen. Die Verantwortlichen achten darauf, dass die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden.

40 Jahre lang führte Heinrich Gundlach den TuS Xanten durch alle Höhen und Tiefen. Doch eine solche Situation ist auch für den 81-jährigen Vorsitzenden absolutes Neuland. Eine Pandemie, die nahezu den kompletten Sportbetrieb zum Erliegen bringt, das hat auch Heinrich Gundlach, der in diesem Jahr nicht mehr für den Vorsitz beim TuS kandidieren will, noch nicht erlebt. Und ebenso, wie es wahrscheinlich vielen seiner Amtskollegen in diesen Tagen geht, stellt die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten Gundlach und sein Team vor enorme Herausforderungen.