Aus den Vereinen : SV Sonsbeck macht Sport treiben wieder möglich

Sonsbeck Die Anlage ist ab dem 11. Mai wieder für die Mitglieder zugänglich. Die Fußball-Abteilung sprach sich jedoch gegen den Re-Start im Mai aus. Matthias Broeckmann soll auf der Hauptversammlung am 5. Juni zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt werden.

Lemkens: „Ich begrüße diese Entscheidung. In der Praxis auf dem Platz sind die Vorgaben nicht umsetzbar. Wir haben allein schon nicht genügend Übungsleiter, um in Kleingruppen zu trainieren. Die Politiker haben während der Corona-Krise vieles richtig gemacht, aber die Lockerungen bei den Kontakt-Sportarten mit den Auflagen sind für mich nicht nachvollziehbar.“ Trainingseinheiten in der Leichtathletik, beim Turnen oder im Tischtennis seien beim SV Sonsbeck dagegen koordinierbar. Derweil steht jetzt auch der neue Termin für die Hauptversammlung fest. Zu dem Treffen lädt der SVS am 5. Juni um 19.30 Uhr ins Kastell ein.