Handball : B-Juniorinnen der TS St. Tönis spielen um DM-Titel

Trainerin Daria Komander (li.) und ihre Team bereiten sich auf das Spiel am 29. Mai vor. Foto: Wolfgang Topel

St. Tönis Am 29. Mai steigt in eigener Halle das erste Duell. Ein Testspiel wurde gewonnen. Der Gegner wird noch in der Qualifikations-Begegnung zwischen dem Frankfurter HC oder dem TSV Nord Harrislee ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

(Maha) Die weibliche B-Jugend der Turnerschaft St. Tönis ist am Montag in den normalen Trainingsbetrieb zurückgekehrt und spielt um die Deutsche Meisterschaft. Am 29. Mai trifft die Mannschaft von Daria Komander in der heimischen Sporthalle Corneliusfeld auf den Frankfurter HC oder den TSV Nord Harrislee.

„Natürlich sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir nun in die Halle zurückkehren können und uns zumindest noch knapp zwei Wochen auf die Spiele vorbereiten können“, sagt Komander. Bis zuletzt wurde man durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgebremst, die Stadt Tönisvorst wollte dem Team keine Trainingserlaubnis erteilen. Nachdem der Deutsche Handballbund (DHB) der Turnerschaft nun ein Zertifikat als Landesstützpunkt ausstellte, wurde das Training in der Halle genehmigt. Bereits am Wochenende absolvierte St. Tönis beim TV Engers aus Rheinland-Pfalz eine Trainingseinheit und ein Testspiel, das mit 31:24 gewonnen wurde.

Aufgrund der Pandemie einigte sich der DHB und die interessierten Mannschaften, die die Deutsche Meisterschaft ausspielen wollen, auf einen anderen Modus. Statt mit Achtelfinalspielen mit Hin- und Rückspielen zu beginnen, startet man am 29./30. Mai mit vier Gruppen a vier Mannschaften. Pro Gruppe werden zwei Halbfinalspiele ausgetragen, die Gewinner treffen einen Tag später aufeinander. Die Turnerschaft St. Tönis hat es in der Gruppe 2 mit klangvollen Namen wie Borussia Dortmund, dem TV Hannover-Badenstedt und dem Frankfurter HC bzw. der TSV Nord Harrislee zu tun.