Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : SV Budberg zeigt eine Reaktion

Niederrhein Die Mannschaft schlägt den VfB Homberg II mit 1:0. Der SV Sonsbeck II verliert erneut und kommt nicht in Fahrt. Borussia Veen spielt einmal remis und kassiert eine Niederlage.

SV Sonsbeck II – SV Budberg II 0:2 (0:1). Die SVS-Mannschaft von Daniel Langefeld kommt in der laufenden Vorbereitung nicht in Tritt und kassierte am Freitag die dritte Testspiel-Niederlage gegen einen klassentieferen Gegner. Für den B-Ligisten aus Budberg traf Yannick Saunus doppelt. Trainer Langefeld war verhindert, die personelle Lage des Bezirksligisten bleibt nach wie vor angespannt.



SV Budberg – VfB Homberg II 1:0 (0:0). Im Duell zweier Bezirksligisten hat der SV Budberg eine ordentliche Reaktion auf das Ausscheiden im Kreispokal-Viertelfinale gegen den GSV Moers (1:2) gezeigt. Simon Kömpel erzielte in der letzten Minute das Tor des Tages. Trainer Tim Wilke setzte vor allem die Akteure ein, die in den vergangenen Wochen weniger gespielt haben. Der 46-Jährige ist froh, auf einen breiten Kader zurückgreifen zu können. Der eine oder andere Spieler konnte sich für mehr Einsatzzeiten empfehlen. „Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Insgesamt hatten wir die klareren Chancen und haben verdient gewonnen“, sagte der Coach. Im letzten Test geht es für den SVB am Samstag noch zum SV Straelen II. Dies ist der letzte Härtetest vor dem ersten Meisterschaftsspiel in Rindern.



Borussia Veen – SV Brünen 3:3 (2:2), Borussia Veen – Hamminkelner SV 3:6 (1:2). Die Veener bleiben in den Testspielen weiter sieglos. Tore gab es in beiden Partien genug. Gegen A-Ligist Brünen am Freitag trafen Thomas Willemsen, Ken Klemmer und Jan Büren. Patrick Bertsch, Melvin Kronen und Jerome Niehues erzielten die Treffer bei der Niederlage gegen Hamminkeln. „Wir sind noch nicht komplett fit, lassen uns aber auch nicht entmutigen. Es braucht einfach noch etwas Zeit, bis der Körper wieder voll da ist“, sagte Christian Hauk. Der Trainer beobachte neben den konditionellen Problemen unter anderem auch im Zweikampfverhalten und im Passspiel einige Unkonzentriertheiten. Bis zum Ligastart möchte der Veener Coach weiter an der Fitness arbeiten. Am Dienstag geht es im Testspielkalender beim Landesligisten VfL Tönisberg weiter.