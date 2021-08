Zweiter Sieg in der Vorbereitung : Fußballerinnen des SV Budberg überzeugen beim 2:0 im Testspiel

Rheinberg Der Regionalligist setzt sich gegen den Mittelrheinligisten SF Uevekoven durch. Besonders das Umschaltspiel funktioniert sehr gut. Allerdings sei noch etwas Feinarbeit im Training nötig, sagt Co-Trainer Andre Birker.

Die weiße Weste des Frauenfußball-Regionalligisten SV Budberg hat auch im zweiten Testspiel keinen dunklen Fleck erhalten. Nach dem 4:0-Sieg über Borussia Bocholt II folgte am Sonntag ein 2:0 (1:0) über den Mittelrheinligisten SF Uevekoven. An Toren gemessen gab’s nur die Hälfte wie im ersten Spiel, dafür aber war der Kontrahent auch mindestens doppelt so gut als die Bocholterinnen vor 14 Tagen. So fasste es Budbergs Co-Trainer Andre Birker zusammen.