Fußball : Budberg scheitert im Pokal am GSV Moers

Rheinberg Im Viertelfinale des Kreispokals der Vorsaison ist für den Rheinberger Bezirksligisten Endstation. Der Ligakonkurrent aus der Grafenstadt zeigt über 90 Minuten die bessere Leistung. Mann des Abends ist Gästetorhüter Björn Kuhlmann.

Der SV Budberg ist im Viertelfinale des Moerser Fußball-Kreispokals der Vorsaison im Viertelfinale gescheitert. Im Duell zweier Bezirksligisten unterlag der SVB dem GSV Moers auf heimischer Anlage mit 1:2 (0:1). Vom Anpfiff weg sahen die 150 Zuschauer einen spannenden Pokalfight – abtasten Fehlanzeige. Denn bereits mit der ersten zwingenden Aktion brachte Carlos Candido Pin den GSV Moers nach einem verlängerten Ball von Fatih Sanverdi mit der Fußspitze in Führung (10.). Das Team von Dirk Warmann war danach aktiver und kontrollierte das Spiel. Budberg fehlte in der ersten halben Stunde komplett der Zug zum Tor.

Mitte der zweiten Halbzeit wurde das Geschehen zunehmend hitziger, beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter. Mehrere Spieler sahen die Gelbe Karte. Moers geriet mehr und mehr unter Druck und die Budberger konnten das ausnutzen. Emir Demiri trat nach einem Foulspiel von Melvin Sijercic im Strafraum zum fälligen Elfmeter an. Kuhlmann ahnte die rechte Ecke und konnte zunächst parieren, doch Demiri drückte den Abpraller per Nachschuss über die Linie.

Die Budberger Freude hielt allerdings nicht lange an. Nur vier Minuten später war es erneut Pin, der die Kugel am aus seinem Kasten herauseilenden SVB-A-Jugend-Torwart Henning Schmitz ins lange Eck bugsierte (76.). Die Hausherren drängten bis zum Ende der mehrminütigen Nachspielzeit auf das 2:2. Auch Ole Egging fand mit einem 18-Meter-Freistoß aus zentraler Position in letzter Sekunde seinen Meister in Björn Kuhlmann, der den Moerser Erfolg am Ende festhielt.