Fußball-Kreisliga A : Viktoria Alpen sammelt ersten Punkt ein

Marcel Blaschkowitz sah ein spätes Elfmetertor für Viktoria Alpen gegen den OSC Rheinhausen, das den Hausherren ein 2:2 bescherte. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Das Team von Marcel Blaschkowitz spielte 2:2 gegen den OSC Rheinhausen. Concordia Rheinberg kletterte auf Rang zwei, Alemannia Kamp übernahm die Tabellenspitze. Meerfeld erzielte sechs Treffer in Asberg.

Alemannia Kamp hat durch einen 3:0-Erfolg über Budberg II die Tabellenspitze übernommen. Asberg und Meerfeld zeigten ein Spektakel mit neun Treffern. Millingen kassierte in Rumeln in den letzten Minuten drei Treffer, sodass die Siegesserie riss. Alpen kam spät zum ersten Punktgewinn gegen den OSC Rheinhausen. Schwafheim feierte durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen Repelen II einen Heimerfolg.

TuS Asterlagen – SV Sonsbeck II 3:0 (1:0). Die Duisburger kamen gegen einen dezimierten Gegner, der ohne fünf Leistungsträger und mit zwei B-Liga-Spielern in der Innenverteidigung antrat, zum dritten Saisonsieg. Ali Basaran (35.), Irfan Yildiz (75.) und Ercan Aydogmus (83.) trafen für den Favoriten. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie hat über 90 Minuten gut dagegengehalten“, sagte SVS-Trainer Thorsten Frohnhoffs. Florian Terlinden wurde wegen der Personalnot reaktiviert. Der Routinier wird in den kommenden Wochen aushelfen.

Info Vier Begegnungen bereits am Samstag Fünfter Spieltag Borussia Veen - Rumelner TV (Freitag, 20 Uhr), SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen (Samstag, 14.30 Uhr), OSC Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen (Samstag, 16 Uhr), SV Millingen - TuS Asterlagen (Samstag, 17 Uhr), FC Neukirchen-Vluyn II - ESV Hohenbudberg, Viktoria Alpen - VfL Repelen II, FC Meerfeld - Alemannia Kamp (alle Sonntag, 15 Uhr), SV Sonsbeck II - TV Asberg (Sonntag, 15.30 Uhr), SV Budberg - Concordia Rheinberg (Sonntag, 17 Uhr).

Viktoria Alpen – OSC Rheinhausen 2:2 (0:2). Die Gäste gingen durch zwei Standardsituationen in Führung. Burhan Sahin verwandelte einen Freistoß direkt (29.), Joel Preuss veredelte kurz vor der Pause einen Freistoß per Kopf zum 2:0. Auf dem Weg in die Kabine sah OSC-Spieler Burak Derebas die Rote Karte, weil er einen Zuschauer beleidigte. 50 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Oguz Yüksel ins eigene Netz, nachdem Jonas Feuchter den Ball scharf vor den Kasten gebracht hatte. Das 2:0 fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Tobias Schmitz verwandelte einen Strafstoß. Kai Hense war gefoult worden. „Hätte das Spiel zehn Minuten länger gedauert, hätten wir garantiert noch das 3:2 erzielt“, sagte Viktoria-Coach Marcel Blaschkowitz, der am Mittwoch, 19.30 Uhr, mit seinem Team in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals den Oberligisten TVD Velbert erwartet.

Concordia Rheinberg – FC Neukirchen-Vluyn 3:2 (1:0). Im altehrwürdigen Underberg-Stadion holte das Team von Coach Manfred Wranik den nächsten „Dreier“. „Wir hätten bereits vor der Pause viel deutlicher führen müssen“, sagte er. Mathias Morawin (22.) traf zum 1:0, Serkan Durak zum 1:1 (58.). Patrick Utech stellte auf 2:1 (72.). Lavdrin Sulejmani gelang der erneute Ausgleich (85.). Durch einen verwandelten Elfmeter von Alexander Bentgens fiel das entscheidende 3:2 (87.).

Rumelner TV – SV Millingen 3:2 (0:1). Es war ein verärgerter Ulf Deutz, der sich nach dieser Begegnung auf den Heimweg macht. Der Trainer des SVM konnte nicht verstehen, wie seine Mannschaft in den letzten zehn Minuten eine 2:0-Führung aus der Hand geben konnte und letztlich mit null Punkten dastand. „Es hatte was mit Unreife und der falschen Einstellung zu tun“, so Deutz. Robin Michels (19.) und Max Pullich (68.) trafen für Millingen. Jan Krüger läutete in der 84. Minute mit dem 1:2 die RTV-Aufholjagd ein. Er traf in der Nachspielzeit auch zum 3:2. Das 2:2 hatte Tunahan Karakaya erzielt (85.).

VfL Rheinhausen – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 3:1 (0:0). Nach einer schwachen ersten Hälfte nahm das Spiel nach der Pause deutlich an Fahrt auf. Niklas Vorwerk traf zum 1:0 für den VfL, Luca Heckt legte einige Zeit später nach. Jan Schultz machte die Schlussminuten durch seinen Anschlusstreffer noch einmal spannend, doch Benjamin Zymberi die Hoffnungen der Gäste auf ein Unentschieden mit seinem Tor zunichte.

Alemannia Kamp – SV Budberg II 3:0 (1:0). Durch den Sieg gegen Aufsteiger Budberg II ist die Alemannia neuer Spitzenreiter. Die Gastgeber gingen schon früh durch ein Tor von Besnik Saljiji in Führung. Dieser legte im zweiten Durchgang durch ein Strafstoß-Tor nach. Sirk Schürman machte mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf.

TV Asberg – FC Meerfeld 3:6 (0:5). Meerfeld machte in der ersten Hälfte richtig Dampf. Martin Brand und Dennis Schmidt trafen doppelt und Frederic Böhme einmal. Damit war das Spiel schon zur Pause entschieden. Im zweiten Durchgang traf zunächst Asbergs Marcel Martin Gomez, bevor Linus Schlebusch den alten Abstand für die Gäste wiederherstellte. Ein Doppelpack von Dominik Klaffki in den letzten Spielminuten nützte dem TVA nur als Ergebniskorrektur.

SV Schwafheim – VfL Repelen II 4:2 (1:2). Für Repelen II ging der Saisonbeginn mit der vierten Niederlage in Folge denkbar schlecht weiter. Dabei kam diese Pleite besonders bitter zustande. Durch Tore von Kadir Safak und Nicolai Berger führten die Gäste bis in die Schlussphase mit 2:1. Lukas Thiema hatte das bis dahin einzige Tor für Schwafheim erzielt. In der 84. Minute glich Danilo Gazija für die Hausherren aus. In der Nachspielzeit drehten Marius Dyka und Lars Dickmann mit ihren Treffern das Spiel dann zugunsten des SVS.

ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 3:1 (0:0). Bezirksliga-Absteiger Hohenbudberg feierte gegen den SSV den ersten Saisonsieg. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte brachte Boris Vertkin den ESV nach der Pause mit einem Doppelpack in die Erfolgspur. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Julian Rüttermann stellte Ali Jawad den alten Abstand wieder her.

