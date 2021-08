Handball : TuS-Handballer sammeln Flutspenden

Xanten Der Landesligist aus Xanten feiert zwei Testspiel-Erfolge am Wochenende. Bei den kommenden Vorbereitungsspielen sind Fans zugelassen - die spenden können.

Die Landesliga-Handballer des TuS Xanten haben am Wochenende gleich zwei Testspiele absolviert. Gegen zwei Bezirksligisten gab es jeweils Erfolge. Zudem stehen in den kommenden Wochen noch weitere Vorbereitungspartien auf dem Programm, zu denen die Handballer auch wieder Zuschauer in der Halle empfangen dürfen.