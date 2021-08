„Wir hätten noch mehr Tore schießen müssen“ : SV Sonsbeck setzt ein Ausrufezeichen

Sonsbeck Der Fußball-Landesligist gewinnt das Testspiel gegen den klassengleichen Rather SV mit 5:2. Dabei lassen die Sonsbecker noch viele Chancen liegen. „Wir haben unsere Angriffe nicht mehr so konzentriert zu Ende gespielt“, sagt Trainer Heinrich Losing.

Auch nach dem sechsten Testspiel ist der Fußball-Landesligist SV Sonsbeck als Sieger vom Platz gegangen. Im Willy-Lemkens-Sportpark setzten sich die Rot-Weißen mit 5:2 (2:1) gegen den Rather SV, der in der Landesliga Gruppe eins an den Start geht, durch. Mit dem Ergebnis waren die Gäste aus Düsseldorf noch gut bedient. Denn neben den Treffern von Nathnael Scheffler (2), Sebastian Leurs, Klaus Keisers und Luca Steffen Janßen ließ die Sonsbecker Offensive noch zahlreiche Chancen ungenutzt.

Die Gäste standen in der vergangenen Spielzeit wie der SVS bis zum Saisonabbruch auf dem ersten Platz. Ein gleichwertiger Gegner war der Rather SV nun jedoch nicht. Die SVS-Elf von Trainer Heinrich Losing war in allen Belangen überlegen und ließ den Ball und den Gegner gut laufen. Scheffler traf schon nach vier Minuten zum 1:0. In der 17. Minute konnte Klaus Keisers nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sebastian Leurs zum 2:0.