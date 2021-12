Karambolagebillard : Misslungener Jahresabschluss für Xantener Dreiband-Team

Xanten Die Mannschaft um Kapitän Roger Liere unterlag in Witten mit 2:6 und Velbert mit 0:8. Lediglich Dirk Harwardt konnte eine Partie für sich entscheiden. Die Xantener vertrauen auf ihre Heimstärke.

Die Bundesliga-Mannschaft des Billardclub Xanten hat das Spieljahr 2021 mit zwei Auswärtspleiten beendet. Die Dreiband-Cracks aus der Domstadt unterlagen in Witten mit 2:6 sowie in Velbert mit 0:8. Xanten ist Tabellendrittletzter mit sechs Punkten. „Wir sind nicht niedergeschlagen, sondern weiterhin optimistisch, was den Klassenerhalt angeht“, sagte Kapitän Roger Liere, der auf die Heimstärke setzt. Am 8./9. Januar endet die Hinrunde an heimischen Tischen mit Partien gegen die Spitzenmannschaften vom BC Berlin und 1. BC Magdeburg.