Volleyball-Landesliga : Budberg erspielt sich fünf Punkte für den Klassenerhalt

Budberg Der SVB jubelte am letzten Spieltag in diesem Jahr über zwei Heimsiege und schob sich ins Tabellenmittelfeld vor. Bailey Hollender und Patrick Dresler kehrten nach längerer Pause aufs Spielfeld zurück.

Besser hätte das Doppel-Comeback von Mittelblocker Bailey Hollender und Außenangreifer Patrick Dresler im Trikot des SV Budberg nicht laufen können. Die beiden holten mit ihrer Mannschaft in der Volleyball-Landesliga am Doppel-Spieltag in heimischer Halle fünf Punkte für den Klassenerhalt. Zunächst wurde der TuS Waldniel mit 3:2 (15:25, 21:25, 25:23, 25:19, 15:9), anschließend dann die SG Kempen-Wachtendonk mit 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:20) bezwungen.

„Wir waren mit zehn Leuten im Kader wesentlich besser besetzt als zuletzt und so viel flexibler. Mit den beiden Siegen können wir entspannt ins neue Jahr gehen“, sagte Kapitän Daniel Stuers. Weiter geht’s für die Budberger, die sich ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben haben, am 15. Januar mit den Partien gegen den Vorletzten Moerser SC III sowie Spitzenreiter TV Mülfort-Bell. Gespielt wird in der Halle der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers.