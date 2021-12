Fußball-Kreisliga A : Spitzenreiter punktet auch in Borth dreifach

Die Szene vor dem 1:0 für den FC Neukirchen-Vluyn: Samir Jabri brachte den Spitzenreiter in Borth in Führung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Der FC Neukirchen-Vluyn gewann beim TuS mit 3:1. Der TV Asberg setzte sich bei der DJK Lintfort mit 6:0 durch. Viktoria Alpen blamierte sich zu Hause mit einem 0:5 gegen TuS Asterlagen.

Asberg entschied das Kellerduell in Lintfort durch eine überragende zweite Hälfte mit 6:0 für sich. Rheurdt-Schaephuysen verspielte in Repelen ein 3:0. Asterlagen überzeugte mit einem 5:0 in Alpen.

FC Rumeln-Kaldenhausen - Concordia Rheinberg 1:2 (1:1). Die Gastgeber gingen schon nach zehn Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Tim Gordola in Führung. Die Concordia verschlief die ersten 20 Minuten komplett. Alex Bentgens traf zum 1:1-Pausenstand (25.). Simon Dargel erzielte zwölf Minuten vor Schluss per Abfälscher den umjubelten Siegtreffer für die Rheinberger, die nun auf Platz zwei stehen. „Am Ende hatten wir noch etwas Glück, weil der Gegner noch die Latte getroffen hat. Wir sind bislang mit der Hinrunde sehr zufrieden“, fasste Mirco Dietrich zusammen.

Das neue Jahr in der Kreisliga A eröffnen am 13. Februar 2022 um 15 Uhr der FC Meerfeld und Viktoria Alpen.

Viktoria Alpen - TuS Asterlagen 0:5 (0:2). Weil einige Spieler von TuS Asterlagen am Freitagabend nicht rechtzeitig die Sportanlage von Viktoria Alpen erreichten, fing die Partie mit 20-minütiger Verspätung an. Die Hausherren, die die letzten drei Punktspiele für sich entschieden hatten, erwischten einen Fehlstart. Nach neun Minuten lagen die Gäste mit 2:0 vorne. Hüseyin Ünal (3.) sowie Junior Holzum (9.) nutzten die ersten beiden TuS-Chancen. In der ersten Halbzeit stand Alpen neben sich und agierte in der Offensive harmlos. Auch im zweiten Durchgang lief die Viktoria ihrer Normalform weit hinterher. Erneut Ünal (64.) und Mohammed Nasser per Doppelpack (86., 90.) machten alles klar. „Wir haben kollektiv versagt und kommen nicht mit Gegnern zurecht, die auf so aggressive Art Fußball spielen“, ärgerte sich Trainer Marcel Blaschkowitz.