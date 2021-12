Crosslauf-DM beim SV Sonsbeck : Christoph Verhalen beschenkt sich mit einer Medaille

Christoph Verhalen vom TuS Xanten belegte in der M35-Klasse den dritten Rang. Foto: Wolfgang Birkenstock

Sonsbeck Bei der Crosslauf-DM lief der Xantener einen Tag vor seinem 39. Geburtstag in der Altersklasse M35 zu Bronze. Die Sonsbeckerin Rahel Brömmel gewann mit der U20-Mannschaft der LG Olympia Dortmund Gold.

Er hat sich selber ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk erlaufen: Christoph Verhalen vom TuS Xanten, der am Sonntag 39 Jahre alt wurde, nahm eine Bronzemedaille mit nach Hause. Für ihn kam der dritte Platz in der M35-Klasse überraschend. „Ich bin offensiv angelaufen und habe nach der ersten Runde gedacht, dass heute was gehen könnte. Ich wusste während des Rennens aber nie, ob es wirklich für einen Platz auf dem Treppchen reichen würde“, sagte der Xantener, der erst nach den 6,1 Kilometern im Zielauslauf von seiner Lebensgefährtin Anna-Lina Dahlbeck erfuhr, dass er mit seiner Zeit von 22:03 Minuten Edelmetall gewonnen hatte. „Es war schon ein Heimspiel für mich. Ich fühlte mich sehr gut, weil die Anreise nicht lang war. Lange Autofahrten stressen mich immer.“

So gewann Verhalen bei seiner fünften Cross-DM-Teilnahme erstmals eine Medaille. Dahlbeck, die ebenfalls in Sonsbeck an den Start gehen wollte, winkte beim Einlaufen ab. Die Leiterin der Xantener Leichtathletik-Abteilung verzichtete wegen Hüftproblemen auf das Rennen.

Die Sonsbeckerin Rahel Brömmel belegte bei ihrem Heimrennen Platz sechs in der U20-Wertung. Foto: Wolfgang Birkenstock

Mittendrin im DM-Lauf der weiblichen U20-Jugend war die Sonsbeckerin Rahel Brömmel im Trikot ihres neuen Vereins, der LG Olympia Dortmund. Und die schwierigen Bodenverhältnisse störten sie gar nicht so sehr, weil sie mächtig Spaß auf der Strecke hatte: „Ich habe mir meine Kräfte gut eingeteilt. Viele Freunde und Verwandte haben mich angefeuert. Ich habe ganz oft meinen Namen gehört, das war echt cool.“ Die 19-Jährige war sich später mit ihrem Trainer einig, dass es ihr bester Crosslauf in diesem Jahr war. Brömmel landete nach 4,1 Kilometern in der Einzelwertung auf Rang sechs (15:59). Mit der Mannschaft stand sie auf dem Siegertreppchen sogar ganz oben.

Ganz vorne reinzulaufen, war nicht das Ziel von Theo Krebber. Der Sonsbecker gab nach dreijähriger Pause sein Comeback bei einer Laufveranstaltung. Das Gefühl, bei einer DM in seinem Heimatort dabei zu sein, genoss er, wie der 61-Jährige sagte. Die Platzierung sei ihm ziemlich wurscht gewesen. Krebber erreichte in der M60-Klasse Platz 18. Nach seinem Lauf ging er nicht nach Hause, sondern stellte sich als Helfer im Grill-Pavillon zur Verfügung.