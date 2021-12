Handball-Landesliga : TuS Xanten setzt sich im Derby-Krimi durch

Xanten Die Mannschaft von Michael Kessel bezwang in eigener Halle TuS Lintfort mit 22:21. Dorian Orlowski warf das letzte Tor in einem spannenden Kellerduell.

Vor rund 100 Zuschauern erwischten die Hausherren den besseren Start und lagen mit 5:1 sowie 7:3 vorne. Nach etwa einer Viertelstunde ging aber der Spielfluss verloren, als Fabian Eichler und Lennart Kühl runter gingen. Die Gäste konnten bis zur Pause ausgleichen und lagen nach 41 Minuten sogar mit 16:13 vorne. Xanten tat sich schwer, wurde jedoch in der Endphase wieder stärker. Joseph Heiming brachte die Gastgeber nach langer Zeit wieder in Führung (21:20/57.). Jannik Schlieper warf das 21:21 (58.). Dann war nochmals Orlowski auf Zuspiel von Fabian Eichler zur Stelle und sicherte Xanten den Derbysieg. Schlussmann Henning Hermsen war mit 17 gehaltenen Bällen ein großer Rückhalt. Kessel meinte abschließend: „Ein Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen.“ Für ihn und seine Auswahl endet am Sonntag das Spieljahr in Bottrop mit dem nächsten Kellerduell. Lintfort-Coach Andreas Michalak sagte: „Für uns ist die Niederlage sehr enttäuschend.“ Seine Mannschaft erwartet am Samstag mit dem MTV Dinslaken II ebenfalls einen Gegner, der um den Klassenerhalt kämpft.