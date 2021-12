Nach tödlichem Verkehrsunfall in Rheinberg : Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Rheinberg Auf der Xantener Straße (L137) in Rheinberg war am Samstag ein 53-jähriger Autofahrer aus Oberhausen tödlich verletzt worden. Offenbar gibt es noch Unklarheiten.

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Xantener Straße (L137) am Samstagabend (wir berichteten) sucht das Verkehrskommissariat der Polizei in Kamp-Lintfort dringend weitere Zeugen, die Hinweise geben können. Der Unfallhergang soll noch einmal überprüft werden, sagte die Polizei am Montag. Am Samstag gegen 21.30 Uhr waren in Höhe der Verkehrsinsel zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Dabei kam ein 53-jähriger Autofahrer aus Oberhausen ums Leben. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen in Fahrtrichtung Alpen/Xanten unterwegs gewesen. In dem anderen Wagen saßen zwei Männer, die schwer verletzt wurden – ein 27-jähriger Fahrer aus Kamp-Lintfort und sein 23-jähriger Beifahrer aus Rheinberg. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die vollkommen zerstörten Autos wurden sichergestellt.