Niederrheinischer Altertumsverein : Den Xantener Knaben gibt es nun als Miniatur

Xantener Knabe: Der Niederrheinische Altertumsverein bietet einen Abguss als Miniatur an. Foto: NAVX

Xanten Vor mehr als 160 Jahren fanden Fischer am Xantener Rheinufer eine römische Statue. Zunächst stellten sie die Skulptur aus, um damit Geld zu verdienen, später landete sie in Berlin. Nun bietet der Niederrheinische Altertumsverein seinen Mitgliedern eine Miniatur an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Jahresgabe bietet der Niederrheinische Altertumsverein (NAVX) seinen Mitgliedern einen Abguss der Skulptur „Xantener Knabe“ zum Vorzugspreis an. Die Miniatur hat eine Höhe von 115 Millimeter und ist vom 15. Dezember an bis Ende Februar bei der Tourist Information Xanten (TIX) erhältlich. Das teilte der NAVX mit und berichtete auch, wie der sogenannte Xantener oder Lüttinger Knaben vor mehr als 160 Jahren gefunden wurde: Sechs Lachsfischer hatten ihn am 16. Februar 1858 entdeckt. Es handelt sich um einen in Bronze gegossenen Stummen Diener mit lockigem Haar von seltener Schönheit, wie die Presse damals schrieb. Bei Niedrigwasser hatten die Fischer Löcher gegraben, um Felsen zu entfernen, die am Flussufer lagen und Netze zerstörten. Dabei entdeckten sie im Kies zunächst einen bronzenen Arm und schließlich die ganze Figur, die sie ans linke Rheinufer brachten.

Wie der Altertumsverein weiter berichtete, waren die Fischer geschäftstüchtig und stellten den Knaben gegen Eintrittspreis aus, bedeckten das Geschlechtsteil aber mit einem Lendenschurz und forderten von jedem Besucher, der den Lendenschurz zu heben wünschte, zusätzlich zwanzig Pfennige. Bis ein Gendarm den Fischern den willkommenen Nebenverdienst verbot.

Der Wert der Statue wurde zum Zeitpunkt des Fundes auf 8000 Taler geschätzt. Acht Monate danach wurde der Lüttinger Knabe zur Berliner Antikensammlung gebracht. In den Wirren der letzten Kriegstage wurde er im Mai 1945 nach Moskau verschleppt, gelangte anschließend aber nach Ostdeutschland. Heute steht das Original im Bacchussaal des Neuen Museums zu Berlin. Im Xantener LVR-Römermuseum findet sich ein Abguss.

(wer)