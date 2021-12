Weihnachtsbäume vor Xantener Flüchtlingsunterkünften : Ein Zeichen der Wertschätzung

Xanten Vor den Xantener Flüchtlingsunterkünften wurden Weihnachtsbäume aufgestellt und geschmückt. Der AK Asyl, die Caritas, die Diakonie und die Stadt wollen den Bewohnern damit ein Zeichen der Wertschätzung geben.

Der Arbeitskreis (AK) Asyl hat zusammen mit der Diakonie, der Caritas und der Stadt Xanten mehrere Weihnachtsbäume vor den Flüchtlingsunterkünften in Xanten aufgestellt und festlich geschmückt. Dafür trafen sie sich am Freitagnachmittag vor den Gebäuden am Küvenkamp, an der Sonsbecker Straße und an der Bahnhofstraße.