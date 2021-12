Crosslauf-DM in Sonsbeck : Start von SVS-Läuferin Theresa Stevens noch ungewiss

Theresa Stevens (rechts), Crossläuferin vom SV Sonsbeck, behindert seit längerem eine Fußverletzung Foto: Sina Rodermond

Sonsbeck Eine Fußverletzung beeinträchtigt die Sonsbeckerin. Mit Theo Krebber ist ein weiterer Lokalmatador dabei. Rahel Brömmel freut sich auf die Rückkehr in den Willy-Lemkens-Sportpark.

Theresa Stevens will bis zum letzten Moment mit ihrer Entscheidung warten. Verständlich, denn die 24-jährige Athletin des SV Sonsbeck möchte unbedingt dabei sein, wenn am 18. Dezember in der eigenen Heimat die Deutsche Crosslauf-Meisterschaft stattfindet. „Ein solches Ereignis wird’s womöglich in Sonsbeck so schnell nicht wieder geben. Da will man natürlich dabei sein“, sagt Theresa Stevens.

Dass sie am Freitag noch unentschlossen war, liegt an einer hartnäckigen Fußverletzung, die sie schon seit geraumer Zeit behindert. „Ich werde mich nach dem Einlaufen entscheiden. Im Moment ist es eher kritisch. Aber wenn ich dann einmal da bin, werde ich wahrscheinlich auch starten“, so die aktuelle Nordrhein-Meisterin, die dem Teilnehmerfeld über 6100 Meter angehört. Es wäre ihr viertes Rennen bei nationalen Titelkämpfen.

Neben Stevens wird mit Theo Krebber ein weiterer Athlet von den „Roten Teufeln“ dabei sein. Der Sonsbecker, schon seit Kindheitstagen Mitglied beim SVS, trägt seit dem 1. Dezember wieder das Trikot seines Heimatvereins, nachdem er zwischenzeitlich für den TV Goch hauptsächlich im Triathlon unterwegs war. „Die Gelegenheit, im eigenen Ort an einer Deutschen Meisterschaft teilzunehmen, wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen“, sagt der 61-Jährige, der in der Altersklasse M60 den zwei Kilometer langen Rundkurs zweimal bewältigen muss. „Ich kenne die Strecke natürlich gut. Das wird richtig schwer, weil der Boden sehr weich ist“, so Krebber.

Auf eine „Schlammschlacht“ stellt sich auch Rahel Brömmel ein, die sich unheimlich freut, an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Die 19-Jährige hat ihre Wurzeln beim SV Sonsbeck, startet mittlerweile aber für die LG Olympia Dortmund. „Ich gehe davon aus, dass es richtig matschig wird“, sagt Rahel Brömmel, die klare sportliche Ziele für den Wettbewerb formuliert.

„Wir kommen mit einem Team und rechnen uns in der Mannschaftswertung etwas aus. Und auch im Einzel möchte ich schon vorne mitmischen“, so Brömmel, die im U20-Wettbewerb 6100 Meter absolvieren muss. Darüber hinaus richtet sie ihren Fokus aber nicht auf Crossläufe. „Ich nutze diese Wettbewerbe vornehmlich dazu, um mich auf die Hallensaison vorzubereiten. Und ich freue mich darauf, viele alte Bekannte wiederzusehen.“

Auf viele alte Bekannte werden auch Anna-Lina Dahlbeck (W40) und Christoph Verhalen (M35) vom TuS Xanten am Samstag treffen. Wegen der schwierigen Bedingungen packen sie die Spikes-Schuhe mit 18 Millimeter langen Dornen ein. Verhalen und Dahlbeck, die Deutsche W35-Cross-Meisterin von 2017, streben jeweils einen Platz in den Top 8 an.