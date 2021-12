Fußball-Kreisliga A : Alemannia Kamp holt sich Tabellenplatz zwei zurück

Alpen/Kamp-Lintfort Der SSV Lüttingen verlor das vorgezogene Spitzenspiel glatt mit 0:3. Die Fahrt nach Kamp hätten sich die chancenlosen Gäste, die die Kontrolle der 2G-Regel am Sportplatz vermissten, sparen können.

Seit Ende November sind die Vereine verpflichtet, bei Fußballspielen vor Zutritt der Sportanlage auf die Einhaltung der 2G-Regel zu achten. So war man beim SSV Lüttingen arg verwundert darüber, dass vor dem Spitzenspiel in der Kreisliga A bei Alemannia Kamp am Donnerstagabend keine Kontrolle stattfand. „Wir hatten schon gehört, dass es die Kamper damit nicht so genau nehmen sollen und extra vorher beim Ordnungsamt angerufen. Dort wurde uns aber mitgeteilt, dass man niemanden rausschicken könne“, sagte Johannes Heiming aus dem SSV-Vorstand.