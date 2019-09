Fußball-Bezirksliga : Sonsbeck II fehlen die letzten Prozente

Timo Evertz (weißes Trikot) fehlt dem Bezirksliga-Aufsteiger an allen Ecken und Enden.

Sonsbeck Der Rot-Weißen empfangen die SF Broekhuysen und hoffen auf personelle Unterstützung aus dem Landesliga-Kader.

Wenn die Fußballer des SV Sonsbeck II am Sonntag die SF Broekhuysen empfangen, dann steht die Mannschaft einmal mehr unter Druck. Der kurze Höhenflug, über den sich der Bezirksliga-Neuling nach seinem zweiten Saisonsieg freuen durfte, endete in der Vorwoche mit dem1:2 in Straelen. Es war bereits die vierte Niederlage mit nur einem Tor Unterschied – für Trainer Johannes Bothen ein sicheres Indez, dass nicht alles nur mit Pech zu erklären ist.