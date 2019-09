Tischtennis : „Buben“ spielen in Xanten ohne Sondermann und Wesling

„Buben“ spielen in Xanten ohne Sondermann und Wesling

Rheinberg/Xanten Die TuS-Herren treffen in der Bezirksklasse auf ersatzgeschwächte Millinger. Borth steht nach einem Monate Pause wieder an der Platte.

Verbandsliga: Drei Mal hat der TuS 08 Rheinberg II schon verloren. Mit null Punkten steht der Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz, der den direkten Wiederabstieg bedeuten würde. Personell sieht’s weiterhin schlecht aus, wenn es am Samstagabend zum ungeschlagenen Spitzenreiter Olympia Bottrop geht. Manfred Müller, Jens Menden und Orhan Aydin spielen nicht. Patrick Kison, Michael Zeltsch sowie Taner Acikel rücken nach. „Fast alle Bottroper haben positive Bilanzen. Es wird schwierig, aber wir wollen uns wehren“, sagt Kapitän Thomas Büssen, der wieder dabei sein wird.

Bezirksliga: Nach vier Wochen Pause bestreitet der TuS Borth am Sonntagmorgen sein erstes Auswärtsspiel. Für den Neuling, der zum Auftakt Rees bezwungen hatte, geht’s zum Tabellenführer TTV Rheinkamp III. „Die Mannschaft ist für mich der Favorit der Klasse, wenn sie generell so spielt“, meint die Borther Nummer Eins, Peter Potjans. Der TuS wird in kompletter Mannschaftsstärke nach Moers reisen.