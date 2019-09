Frauenfußball : Budberger Fehlstart perfekt – „der Platz muss brennen“

BUDBERG Jürgen Raab, der Trainer des Regionalligisten, will am Sonntag eine Reaktion sehen. Der SV Menden ist zu Gast.

Die Wolken hingen tief in dieser Woche – und speziell über dem Sportpark in Budberg hatte sich einiges zusammengebraut. Da, wo die Regionalliga-Fußballerinnen des SVB zu Hause sind, grollte der Trainer. Jürgen Raab hat es weder gefallen, dass seine Spielerinnen aus fünf Begegnungen erst einen Punkt gesammelt haben, noch dass damit der Fehlstart in die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg in Liga drei fürs erste besiegelt ist.

Das 2:4 bei Aufsteiger Recklinghausen steckte dem Coach noch in den Knochen. „Ich kann verzeihen, aber ich kann so schnell nicht vergessen.“ Es gab also viel Gesprächsbedarf und die unmissverständliche Aufforderung, jetzt nicht langsam, sondern ganz schnell „in die Pötte zu kommen“. Kontrahent daheim ist am Sonntag um 13 Uhr der SV Menden, der gezeigt hat, wie eine Achterbahnfahrt enden kann. Einem 2:10-Debakel gegen den VfL Bochum ließ der Liganeuling vom Mittelrhein am vergangenen Sonntag eine 5:0-Antwort gegen den GSV Moers folgen. So eine Reaktion will Raab nun von seiner Mannschaft sehen. „Der Platz muss brennen. Wir brauchen eine laufstarke Mannschaft – nicht nur für eine Halbzeit, sondern für ein ganzes Spiel.“

Dass es Veränderungen im Team gibt, bietet sich an. Lara Köchl ist aus dem Urlaub zurück und dürfte wie Scarlett Hellfeier, die am vergangenen Sonntag eingewechselt wurde, in der Anfangsformation stehen.

(DK)