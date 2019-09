Nachwuchsfußball : Sonsbecker A-Junioren atmen auf

Kreis Die Mannschaft von Torsten Weist schlug die JSG Lüttingen/Labbeck-Uedemerbruch mit 4:1. Die C-Jugend des SVS holte einen Punkt gegen den VfL Repelen.

In der Fußball-Leistungsklasse bejubelten die Sonsbecker A-Junioren-Fußballer einen Auswärtserfolg.

A-Jugend: JSG Lüttingen/Labbeck-Uedemerbruch – SV Sonsbeck 1:4 (1:2). Knapp hundert Zuschauer schauten sich die Begegnung der Tabellennachbarn an. Das Team von SVS-Trainer Torsten Weist traf auf einen ehrgeizigen Gastgeber, der häufig über Konter und Standards agierte. „Es war ein schweres Stück Arbeit“, resümierte er nach dem ersten „Dreier“ in dieser Saison. Ein Eigentor von JSG-Akteur Jonas Beier eröffnete das Spiel. Die Hausherren egalisierten aber durch Sebastian Kühn. Selim Karka stellte den alten Abstand wieder her. Kurz nach dem 3:1 durch Ahmed Alzedane kassierte Heim-Akteur Nicolas Mayer die Rote Karte für ein grobes Foulspiel. Alexander Maas sorgte für den Endstand.