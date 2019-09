Fußball-Bezirksliga : Besonderes Spiel für Morawa: Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Robin Morawa spielt jetzt für den SV Schwafheim. Foto: fupa.net/Sabine Reichelt

Budberg Der Offensivakteur läuft am Sonntag mit dem SV Schwafheim beim SV Budberg auf. Beide Mannschaften wollen ihre Negativserie beenden.

Von Johannes Heiming

Die Gefühlslage vor dem neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga offenbart beim SV Budberg und SV Schwafheim durchaus Gemeinsamkeiten. Den Teams glückte der Start in die neue Saison gut, doch zuletzt zeigte die Formkurve deutlich nach unten. Und beide Mannschaften mussten zuletzt drei Niederlagen in Serie verkraften. Die Folge daraus ist, dass es für den SVB und SVS in der Tabelle abwärts ging. Somit wird das direkte Aufeinandertreffen am Sonntag zu einem durchaus richtungsweisenden Duell.

Für einen eventuellen Verlierer rückt der Tabellenkeller in gefährliche Nähe. „Deswegen ist es für uns ganz klar, dass wir mindestens einen Punkt aus Budberg mitnehmen wollen“, kündigt Gästetrainer Manni Wranik an. Er sieht bei seiner Mannschaft nach wie vor große Qualität, doch diese konnte zuletzt nicht mehr abgerufen werden. „Wir müssen wieder ans Limit gehen“, fordert daher der Trainer – und will über Laufbereitschaft und Kampfgeist zurück zur spielerischen Klasse. Wranik hofft, dass dem SVS im wichtigen Gastspiel die Wende gelingt.