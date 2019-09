Fußball-Landesliga : Robin Schoofs steht als Alternative bereit

Robin Schoofs (weißes Trikot), Defensivspieler des SV Sonsbeck, hat seine Knieverletzung auskuriert. Er kehrt in den Kader zurück. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Der SV Sonsbeck trifft auswärts auf den nächsten Gegner aus der unteren Tabellenregion. Es geht zum angeschlagenen Aufsteiger DJK/VfL Giesenkirchen.

Die 270 Zuschauer, die im Willy-Lemkens-Sportpark dem zurückliegenden Landesliga-Heimspiel des SV Sonsbeck beiwohnten, trauten ihren Augen nicht. Die Rot-Weißen unterlagen ausgerechnet im Derby dem abstiegsbedrohten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 1:2 – und schenkten Ex-Trainer Thomas von Kuczkowski den ersten Saison-Sieg. So war nicht nur Cheftrainer Heinrich Losing maßlos enttäuscht von der Leistung der Mannschaft, die glaubte, schon weiter zu sein in ihrer Entwicklung. Die Pleite hat der Sonsbecker Coach noch nicht verarbeitet.

„Niederlagen verdaue ich generell schwer. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und weiter an unseren Schwächen arbeiten“, sagt Losing. Am Sonntag um 15.30 Uhr muss der Tabellensechste zum Aufsteiger DJK/VfL Giesenkirchen. Ein Gegner, der mit sieben Zählern wie Hö./Nie. um den Klassenerhalt spielt. Fünf Partien setzten die Mönchengladbacher schon in den Sand. Mit 21 Gegentreffern stellen sie die anfälligste Abwehr der Liga. Zuletzt unterlag Giesenkirchen beim 1. FC Mönchengladbach mit 1:5.